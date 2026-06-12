Continuano le ricerche di Alisya e Sarah: grande apprensione per le due giovani

Sono passati cinque giorni, ma di Sarah e Alisya Di Giacinto non c’è ancora traccia. Le due sorelline di Minturno sono fuggite sabato notte dalla Comunità Educativa di Civitella Alfedana.

Per ora sono tanti gli appelli diffusi tramite social e televisioni. Nella giornata di ieri, come riporta Latina Oggi, il padre delle due ragazze è stato convocati dai carabinieri di Minturno per visionare un video che mostrava due giovani in un’area del Privernate. Purtroppo, però, non si trattava di Alisya e Sarah.

È stato interrogato anche il fidanzato della sorella più grande, Alisya, che ha prontamente asserito che la ragazza non sarebbe mai scappata da sola per via della sua paura del buio. Voleva parlarle – afferma il giovane – ma davanti alla sorella si era trattenuta. Per lui, qualcuno le ha portate via dalla struttura.

Nel frattempo, anche il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha lanciato un appello tramite la trasmissione “Chi l’ha visto?”. A lui hanno fatto seguito numerose autorità e associazioni, che sperano di poter rivedere presto ed in salute le due piccole.