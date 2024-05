Continuava a delinquere nonostante i domiciliari: finisce in carcere

Nel corso della giornata di ieri, i militari del N.O.R.M. – Sezione Operativa della Compagnia CC di Formia hanno eseguito un’operazione di associamento alla Casa Circondariale di Cassino nei confronti di S.G., classe 1964, originario di SS. Cosma e Damiano.

Questo episodio segna un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria di S.G., già tratto in arresto lo scorso 14 agosto 2023 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di arma clandestina. In quell’occasione, l’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Tuttavia, il suo coinvolgimento in un altro episodio di cronaca avvenuto il 4 maggio di quest’anno ha riportato l’attenzione sul suo conto.

Nonostante le restrizioni imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, S.G. aveva mantenuto contatti nel mondo della criminalità. È stato sorpreso nuovamente in flagranza di reato per la cessione di una considerevole quantità di sostanza stupefacente, questa volta da parte di due individui provenienti da Napoli che si erano recati a SS. Cosma e Damiano appositamente per incontrare l’uomo e consegnargli la droga.