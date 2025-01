Conto alla rovescia per la Maratona Maga Circe, oltre il mito e gli orizzonti di gloria

Quinta Maratona Maga Circe. La gara regina che unisce San Felice Circeo e Sabaudia, tra storia e mito, il prossimo 2 febbraio assegnerà per il secondo anno consecutivo il Campionato Italiano Individuale Assoluto e per la prima volta anche il Master. Start alle 9.30, non solo per la 42.195 km, ma anche per la 10 e 28 km, oltre che la popolare family walk gratuita di 2,5 km. La Maratona Maga Circe 2025 parte dalla 13a posizione in Italia, dopo le varie Roma, Milano, Firenze, Venezia… nel ranking di MarathonWorld.it. E’ inserita nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar. I Campioni italiani di Maratona della passata edizione sono stati Giacomo Esposito ed Alessia Tuccitto. Allo start, come al solito, il leggendario “Re” Giorgio Calcaterra.

TOP RUNNER

Organizzazione dell’asd In Corsa Libera, presieduta da Davide Fiorello, quartier generale nell’Expo in Piazza del Comune a Sabaudia. Sede di convegni, talk show e soprattutto casa dei runner, provenienti da tutto il mondo. Tre giorni di eventi, taglio del nastro il 31 gennaio alle 10.

L’appeal dell’evento è confermato dai 2.500 circa partecipanti, di cui oltre mille per la Maratona. Un numero enorme che premia lo sforzo organizzativo: “L’assegnazione del titolo di campione italiano assoluto, ha aperto già dallo scorso anno le porte ai più forti del panorama podistico e quest’anno, ancor più con l’aggiunta dei Master. – commenta il presidente della Asd In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio Davide Fioriello – Ad oggi siamo cresciuti numericamente del 40% rispetto allo scorso anno, un trend che lascia ben sperare e che pone il nostro evento tra le gare più conosciute e apprezzate d’Italia, soprattutto per i servizi offerti e per la bellezza del territorio. Non vi resta che venire a trovarci presso il nostro expo, dove offriremo un riferimento a tutti coloro che giungeranno in zona. Tanti eventi dal 31 gennaio al 2 febbraio, attività ed intrattenimento grazie alla cooperazione tra territorio e le amministrazioni comunali di Sabaudia e San Felice Circeo. Un grande investimento, che insieme a tanti accorgimenti tecnici di gara e grazie al lavoro dei due direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, contribuirà ancor più ad esportare le nostre località in tutto il mondo”.

La tre giorni

Un programma ricco di appuntamenti a cominciare dal venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 9.30 con l’appuntamento “Sensibilizziamo per prevenire: raccolta di mozziconi a cura di Plastic Free”. Alle 10 l’inaugurazione ufficiale del villaggio, alla presenza di esponenti del mondo sportivo, istituzioni e studenti. Contestualmente, sarà aperta l’area sport dedicata alle scuole e partirà il ritiro dei pettorali e pacchi gara, fino alle 19 e si potrà passeggiare per l’Expo tra i numerosi stand presenti. A seguire, dalle 10.30, al via la tavola rotonda “Il Mito, la storia, le bellezze e il futuro. In una sola parola La Maratona Maga Circe”. Nel pomeriggio spazio per approfondimenti: alle 16 ancora Tavola Rotonda: “Dalla Corsica alla Maga Circe, pronti per una nuova sfida”. Ore 17 Tavola Rotonda “Monaco Dakar, Sabaudia protagonista”.

Sabato 1 febbraio, dalle 9.30 attività di plogging con i Vegan Power Team, dalle 10 alle 20 ritiro pettorali degli atleti. Dalle 15 alle 15.30 Tavola Rotonda: “La Maratona, passione sacrifici e storie di successo. Ne parliamo con Daniele Meucci”. Dalle 15.30 presentazione partner e gare amiche. Dalle 16 alle 16.30 saranno presentati sul palco i pacer di gara, ovvero gli angeli custodi che aiuteranno i runners, dettando i tempi, nella traversata di 42,195 km. Dalle 16.30 alle 17 presentazione atleti elite, ovvero i corridori di livello tecnico elevato, sia italiani (a caccia del titolo tricolore), che stranieri. Dalle 17 alle 17.30, saranno presentati i tre bellissimi percorsi dove verranno illustrati aspetti salienti e peculiarità dei tracciati. Dalle 17.30 alle 18 Tavola Rotonda: “Pre & post maratona: istruzioni per l’uso”.

Domenica ancora ritiro pettorali dalle 6.30 alle 7.30 per gli atleti della 28 e della 42km e fino alle 8.30 per gli atleti della 10 km. Alle 9.30 al via tutte le gare con la partenza in differita tra Sabaudia per la corta e la Family Walk e San Felice Circeo con le lunghe distanze. Dalle ore 11 premiazioni. L’Expo sarà anche sede del baby parking gratuito che con il personale qualificato per tutto il tempo della gara, intratterrà i bambini e consentirà ai genitori di correre in spensieratezza.

Partner

La Maratona Maga Circe è un evento realizzato con il contributo del Ministro dello Sport e i Giovani, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, Comune di Sabaudia e Comune di San Felice Circeo, con la partecipazione della Regione Lazio, patrocinato da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Sport e Salute, Coni, Fidal, Opes, Provincia di Latina, Parco Nazionale del Circeo, Unindustria, Confesercenti.

La competizione si è affiancata a Joma come sponsor tecnico e Corriere dello Sport come media partner. Ha inoltre stretto collaborazione con i gold partner Oasi di Kufra e Hotel Centrale, Cantina Villa Gianna, Icar Auto Evo, con con i Silver partner Confagricoltura Latina, Chemical Battistella, Cosmari, Ethic Sport, Sport’85, con i Bronze partner Economy Rent, Todis Latina via Ezio, Pensieri e Parole, LiteoTech, Mammut, Istituti Scolastici Paritari Steve Jobs, Stema Fisiolab, BCC del Circeo e Privernate, Baratta. I media partner della gara sono il gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Lazio Tv e LatinaCorriere.it.

Percorso

Start domenica 2 febbraio 2025 ore 9.30 dal porto di San Felice Circeo per la 28 e la maratona, luogo presso il quale gli atleti saranno condotti con le navette dell’organizzazione. In contemporanea al via a Sabaudia la 10 km e la Family Walk di 2,5 km gratuita aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe. E via alla scoperta dei territori incantanti della Maga Circe, lungo la costa marittima affiancando il mare, le dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia.

Gli atleti durante il tragitto saranno poi intrattenuti a suon di musica in diversi tratti. Confermati anche quest’anno il servizio docce post gara gratuito presso il Palazzetto dello Sport di Sabaudia “Antonio Vitaletti” in viale Conte Verde, il servizio deposito bagagli per gli atleti partecipanti alla 42.195 km ed alla 28 km ed il parcheggio gratuito a Sabaudia in via Oddone, 1A ed il servizio fotografico gratuito con gli scatti di Fotoforgo.

Attività collaterali

Non solo sport, ma anche tante attività collaterali, alla scoperta dei magnifici luoghi che contornano lo scenario delle gare e che animeranno i giorni pre gara con un fitto calendario eventi grazie alla collaborazione con realtà locali tra cui: Pro Loco San Felice Circeo, Proloco Sabaudia, Plastic Free Odv Onlus, Vegan Power Team, Meraviglia aps, La Filibusta Pontina, Istituto Pangea ETS.

ATTIVITA’ COLLATERALI