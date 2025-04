Contraffazione e frode in commercio, maxi sequestro in un punto vendita a Priverno

Gli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Terracina hanno rinvenuto nella disponibilità di un punto vendita di Priverno vari prodotti multifunzionali con marchiatura CE apposta illecitamente. Una scoperta che ha portato i militari della Fiamme Gialle al sequestro di oltre 50mila prodotti elettronici tra cui droni, auricolari, proiettori, videocamere, termometri digitali, utensili da giardinaggio, smartwatch e telefoni cellulari.

Sequestro al quale sia aggiunto anche l’oscuramento di due profili Instagram e di un profilo Facebook, tutti e tre utilizzati per pubblicizzare e commercializzare sui social la vendita della merce contraffatta. Al termine dell’intervento, i legali rappresentanti delle attività commerciali sono stati denunciati a piede libero per frode in commercio e la loro posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.