Contrasto alla criminalità, controlli dei carabinieri ad Aprilia

Un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a prevenire e reprimere la criminalità comune e ad intensificare la vigilanza nelle zone a maggiore concentrazione di locali notturni. I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, coadiuvati degli uomini della Compagnia di Latina e Terracina, hanno identificato 144 persone e posto a controllo 89 veicoli.

Durante l’intero servizio, sono state elevate nr. 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per condotte irregolari da parte degli utenti della strada, molti dei quali sottoposti all’esame dell’alcoltest, attraverso l’etilometro in dotazione all’Arma dei Carabinieri.