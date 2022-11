Contrasto alle truffe, i carabinieri incontrano gli anziani di Cisterna

Prevenzione e contrasto ai reati connessi alle truffe, questo lo scopo dell’incontro che si è svolto a Cisterna tra carabinieri e anziani. Presso la Parrocchia della Trasfigurazione in via Martiri di Nassiriya, il Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia Paolo Guida ed il Comandante della Stazione dei carabinieri di Cisterna di Latina Raffaele Priore hanno incontrato un gruppo di anziani del posto mostrando loro un video istituzionale nel quale sono state illustrate le tipologie di truffe più comuni a danno delle persone anziane e i vari “modus operandi” utilizzati dai truffatori per adescare le vittime.