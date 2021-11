Contributi per assunzioni. La Regione Lazio guarda al passaggio generazionale. Opportunità per i nostri imprenditori.

ECONOMIA & SOCIETA’

rubrica del mercoledì

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

direzione@claai-assimprese.it

Spesso si parla di ricambio generazionale sia per la gestione e la guida delle nostre Imprese ma anche per supportare le nuove assunzioni dei collaboratori.

Oggi la Regione Lazio, con l’Avviso Patto tra generazioni – Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa” interviene concretamente con alcuni sostegni economici. Il bando scade il prossimo 15 dicembre ed è questa una opportunità da non perdere per chi vuole riposizionare la propria attività. Il sostegno regionale prevede tre linee di contributi sostanzialmente a sostegno di figure under 35.

Incentivo A: fino a 11 mila euro per ricambio generazionale tra lavoratore senior (a cui manca massimo 12 mesi per la pensione) e un giovane under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Incentivo B: fino a 16 mila euro se il lavoratore senior manca un periodo tra i 12 mesi e i 24 mesi per la pensione.

Incentivo C. pari a 11.000,00 euro a favore dell’imprenditore/trice (in tale definizione rientrano soggetti titolari di microimprese, imprese familiari, studi professionali, botteghe storiche) a cui mancano massimo 12 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico che cede la proprietà d’impresa ad un imprenditore/trice, professionista o dipendente o disoccupato di età massima di 35 anni. Almeno il 60% dell’incentivo in oggetto deve essere utilizzato per spese di innovazione e digitalizzazione delle attività d’impresa.

Per la tipologia di incentivo C, il subentro nell’attività da parte del giovane imprenditore deve essere documentato tramite atto notarile. Nel caso di subentro in attività artigiane, oltre all’atto notarile, deve essere data comunicazione.

all’Ente Bilaterale dell’Artigianato. In caso di subentro in attività turistiche o commerciali medesima comunicazione dovrà essere inviata all’Ente Bilaterale di riferimento (EBIT, EBTL).

Con questa iniziativa la Regione Lazio, che bisogna ammettere essere particolarmente attenta al mondo delle piccole imprese, vuole offrire uno strumento di sostegno all’occupazione, in un momento di difficoltà economica che si è acutizzata anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Il bando completo si può scaricare dal sito della Regione Lazio https://www.regione.lazio.it/imprese/lavoro e sul portale http://www.lazioeuropa.it/