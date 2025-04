Contro il Savoia arriva la matematica, il Terracina retrocesso in Eccellenza

E’ durata solamente un anno la permanenza del Terracina Calcio in Serie D. Decisiva la sconfitta nel turno infrasettimanale in casa del Savoia, con i biancocelesti costretti a dire addio alla Serie D con due giornate di anticipo.

A decidere la gara, per i padroni di casa, le reti di Negro prima e Maniero poi. Un anno dopo la fantastica cavalcata, che li aveva visti trionfare sia in Campionato che in Coppa Italia, i tirrenici si ritrovano a dover ripartire dal massimo campionato regionale. Un anno, quello del centenario, che avrebbe meritato forse fortune migliori.