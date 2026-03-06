Controlli a El Paso, riceviamo e pubblichiamo il comunicato della proprietà del locale

La nostra redazione, dopo aver pubblicato l’articolo relativo ai controlli a El Paso da parte della Polizia di Stato, che ha provveduto a inoltrare nota informativa dell’attività eseguita, ritiene per correttezza di informazione, pubblicare il comunicato inviatoci dalla proprietà del locale.

“La titolare dell’attività ritiene opportuno fornire alcune precisazioni al fine di garantire una corretta informazione.

Alla titolare non è stata notificata alcuna denuncia penale e non sono stati contestati illeciti amministrativi relativi alla gestione del personale, che risultava regolarmente assunto e in regola con le normative vigenti.

Il locale dispone inoltre delle certificazioni previste in materia di sicurezza, tra cui formazione antincendio, sicurezza sul lavoro, impianti e illuminazione di emergenza, oltre al rispetto delle normative HACCP per quanto riguarda l’attività di somministrazione.

La titolare desidera inoltre ringraziare tutte le persone che in queste ore hanno espresso vicinanza e supporto.

L’attività continuerà a collaborare con le autorità competenti e a operare nel rispetto delle normative, proseguendo nel lavoro di intrattenimento e socialità che da anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

Alcune ricostruzioni risultano non corrispondenti alla reale situazione e rischiano di generare una rappresentazione fuorviante dei fatti, con possibili ripercussioni sull’immagine dell’attività e conseguenze anche sotto il profilo economico”.