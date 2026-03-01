Controlli a Fondi, arrestato un uomo per resistenza e oltraggio a pubblico Ufficiale

Continuano i controlli straordinari da parte della Polizia per prevenire e contrastare la criminalità in quel di Fondi.

Ad essere finito in manette è, questa volta, un uomo di 30 anni che, scatenatosi con violenza sull’autovettura di un suo presunto creditore, arrivando a lanciare un monopattino sulla stessa, alla vista delle autorità ha ben deciso di scagliarsi contro di esse, mentre cercavano invano di tranquillizzarlo.

Non finisce qui: nei guai anche una donna brasiliana di 45 anni, risultata irregolare sul territorio nazionale e per questo segnalata dalle autorità. La donna, già soggetta ad un procedimento di rimpatrio nel 2025, è stata sanzionata per ubriachezza molesta, in quanto è trovata in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. L’intervento è stato originato da una richiesta di intervento per una lite tra la donna e il suo compagno. Nei suoi confronti sono state inoltre attivate le procedure volte all’eventuale espulsione dal territorio nazionale.