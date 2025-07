Controlli a Fondi, trovati otto indiani irregolari: vivevano nel degrado

Nella scorsa notte la Polizia di Stato e la Polizia Locale del Comune di Fondi, su disposizione del Questore di Latina, Dott. Fausto Vinci, hanno condotto un’operazione congiunta finalizzata al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Durante l’attività, gli agenti hanno ispezionato un’abitazione nel centro storico cittadino, al piano terra, risultata priva dei minimi requisiti igienico-sanitari con una diffusa presenza di blatte e formiche. All’interno, sono stati trovati quattro cittadini di origine indiana che vivevano in gravi condizioni di degrado, ammassati in uno spazio estremamente ristretto.

In un’altra abitazione, sempre nel centro, sono stati individuati altri quattro cittadini indiani sprovvisti di permesso di soggiorno. Per questi otto persone, insieme a un ulteriore soggetto indiano, sono stati avviati gli accertamenti di legge. Tuttavia, la possibile richiesta di protezione internazionale da parte dei soggetti ha sospeso temporaneamente le procedure di espulsione.

Nel corso della giornata sono state identificate complessivamente oltre 162 persone, per la maggior parte di nazionalità straniera. Durante i controlli, sono state inoltre elevate due sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Tra queste, la multa a un cittadino italiano sorpreso a parcheggiare sull’area pedonale del marciapiede, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, per recarsi a fare colazione al bar.