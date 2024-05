Controlli a Minturno: due sanzioni per occupazione del suolo pubblico

La Polizia di Stato della Questura di Latina, in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Minturno, ha effettuato controlli amministrativi su alcune attività commerciali nel centro cittadino di Minturno.

Gli operatori del Commissariato di P.S. di Formia e della Polizia Locale hanno ispezionato tre esercizi commerciali per verificare il corretto utilizzo delle licenze, delle autorizzazioni amministrative e il rispetto delle norme sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Sono emerse alcune irregolarità amministrative, con conseguenti approfondimenti in corso, e sono state elevate due sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Durante i controlli, sono stati identificati una decina di avventori, tra cui diversi con precedenti di polizia. Le verifiche amministrative proseguiranno nelle prossime settimane, in vista dell’imminente stagione balneare e del previsto aumento del flusso turistico.