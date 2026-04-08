Controlli a Pasqua: feste non autorizzate nei locali adattati a discoteca

Verifiche serrate nei locali pubblici del capoluogo e del litorale durante le festività pasquali. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nell’ambito di un piano mirato alla tutela della sicurezza e al rispetto delle normative nei luoghi di aggregazione.

L’attività, coordinata dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, ha riguardato diverse strutture tra bar, locali di intrattenimento e strutture ricettive. In alcuni casi non sono state riscontrate criticità, con esercizi risultati pienamente in regola. In altri, invece, sono emerse violazioni significative.

Tra gli episodi più rilevanti, quello di un hotel sul lungomare dove era stato organizzato un evento musicale con dj set e spettacoli dal vivo senza le autorizzazioni necessarie. Dagli accertamenti è emersa anche la mancanza della SCIA e dei permessi per le emissioni sonore temporanee. Per i gestori sono scattate sanzioni amministrative.

Situazione più grave in un altro locale, dove gli agenti hanno accertato lo svolgimento di una vera e propria serata danzante, con accessi regolati, addetti alla sicurezza e pista da ballo allestita all’interno. Un’attività, di fatto assimilabile a una discoteca, ma priva delle indispensabili licenze: per il titolare è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, oltre alle sanzioni.

Nel corso delle verifiche sono state inoltre riscontrate carenze nelle certificazioni obbligatorie in materia di sicurezza per eventi aperti al pubblico.

Le irregolarità emerse sono state segnalate anche al Comune di Latina, che potrà adottare ulteriori provvedimenti, tra cui eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con un’attenzione particolare ai locali maggiormente frequentati.