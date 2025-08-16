Controlli a Ponza: carabinieri in azione tra strade e coste

I carabinieri hanno intensificato i controlli a Ponza, concentrandosi soprattutto sulle zone più frequentate della movida. Militari della Stazione locale, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile di Formia e all’equipaggio del battello CC403, hanno pattugliato strade e coste per prevenire microcriminalità e spaccio, garantendo più sicurezza anche alla circolazione.

Durante l’operazione sono state fermate 21 auto e 4 imbarcazioni e identificate 54 persone, di cui 8 con precedenti. L’Arma sottolinea come queste attività servano a “tenere alta l’attenzione nei luoghi di aggregazione e garantire serate tranquille a residenti e turisti”.