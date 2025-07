Controlli a Ponza: circolazione, negozi e alberghi

A Ponza, è stato eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio sulla fascia costiera dell’isola alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo una maggiore sicurezza alla circolazione stradale e alle zone della “movida”, maggiormente frequentate e caratterizzate dalla presenza di diversi luoghi di aggregazione.

Attività dei carabinieri dell’isola insieme ai colleghi di Formia e al personale del Battello CC40.

Sono stati predisposti servizi di pattugliamento, dove sono stati sottoposti a controlli: 5 veicoli, identificate 101 persone di cui 4 gravati da precedenti di polizia, 4 natanti con a bordo 17 persone e ispezionato due attività commerciali.

Eseguito un controllo presso un alloggio a uso turistico riscontrando le seguenti violazioni:

• difformità rispetto a quanto dichiarato in Scia e mancata esposizione esterna del Cin, con

segnalazione all’ufficio suap del Cmune di Ponza ex art. 27 co. 1 della l.r. 13/2007;

• violazione all’art.4 del reg.reg. del 16 giu. 17, nr. 14 relativo alla qualità ed il numero dei servizi prestati dalla struttura, ovvero assenza della prevista cucina o soggiorno con angolo cottura.