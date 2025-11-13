Controlli a Sabaudia: sequestrato pescato senza etichettatura

La Guardia Costiera di Terracina ha effettuato ieri un intervento di polizia marittima a Sabaudia, sequestrando circa 200 chili di pesce venduto senza le necessarie informazioni obbligatorie sull’etichettatura. L’operazione, eseguita durante il mercato settimanale, ha messo in luce la mancanza di tracciabilità del prodotto esposto, determinando una sanzione di 3.000 euro nei confronti degli operatori coinvolti.

Dopo i controlli e le verifiche sanitarie dell’ASL, il pescato sequestrato è stato destinato in beneficienza agli enti assistenziali del territorio. La Guardia Costiera ricorda l’importanza di acquistare solo prodotti ittici regolarmente etichettati, garanzia di qualità e sicurezza per i consumatori.