Controlli a Ventotene, denunce e sanzioni per 20mila euro

Una serie di controlli da parte degli agenti del Commissariato di Formia e dell’Asl di Minturno volti a verificare il rispetto delle normative amministrative, sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’operazione congiunta, sull’isola di Ventotene, ha portato al setaccio diversi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio isolano. Nel corso delle ispezioni sono emerse numerose irregolarità, che hanno spaziato dalla mancata esposizione della cartellonistica informativa obbligatoria fino all’assenza dei dispositivi di sicurezza previsti dalla legge, configurando gravi violazioni a tutela dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

In uno dei locali controllati, inoltre, le forze dell’ordine hanno accertato l’organizzazione di una serata danzante e di pubblico intrattenimento del tutto priva delle necessarie autorizzazioni, un’infrazione che ha fatto scattare immediate sanzioni amministrative e la conseguente segnalazione agli enti competenti per i successivi provvedimenti. Il bilancio complessivo dell’attività ispettiva ha portato all’elevazione di sanzioni e contravvenzioni per un importo superiore ai 20.000 euro, oltre al deferimento dei titolari delle attività all’Autorità Giudiziaria per le violazioni di carattere penale riscontrate. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio del territorio predisposto dalla Polizia di Stato per garantire la legalità, la salute pubblica e una sana concorrenza economica, con un’attenzione che resterà alta per tutto il periodo estivo nelle località a maggiore affluenza turistica.