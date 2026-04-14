Controlli ad alto impatto a Latina, in due fermati con la droga

Un 36enne e un 31enne, entrambi residenti a Latina e già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati e segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. È questo il risultato principale dell’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri nel territorio di Latina. I due uomini sono stati intercettati a piedi. Durante l’ispezione, i militari li hanno trovati in possesso di alcune dosi di hashish. La sostanza è stata immediatamente sequestrata, facendo scattare per entrambi la procedura amministrativa prevista per chi detiene droga per uso personale.

L’intervento è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di Latina con il supporto della Sezione d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio. Si è trattato di un servizio ad “alto impatto”, studiato per presidiare le zone più sensibili e aumentare la sicurezza percepita dai cittadini nelle ore della movida. Oltre ai due fermi, il bilancio dell’attività parla di 20 persone identificate e 11 veicoli controllati. Nel corso dei posti di blocco e dei pattugliamenti sono state eseguite anche due perquisizioni, confermando l’attenzione mirata a contrastare il degrado urbano e la microcriminalità in città.