Controlli ad alto impatto: trovata droga e una baionetta, denunciato un 41enne

Operazione straordinaria dei Carabinieri di Latina, affiancati dalla Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio, nell’ambito dei controlli “ad alto impatto” contro spaccio e microcriminalità.

Durante le verifiche, un 41enne algerino, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con alcuni grammi di hashish. Nella successiva perquisizione domiciliare i militari hanno scoperto altra droga e una baionetta nascosta in un armadietto. L’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di arma.

Nell’abitazione c’erano anche tre stranieri – un egiziano e due algerini – trovati con modiche quantità di hashish e segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.

In totale, sono state controllate 39 persone, 12 veicoli e svolte 9 perquisizioni. Droga e arma sono state sequestrate per le analisi di rito.