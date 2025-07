Controlli anti-caporalato, un 35enne irregolare viveva in un capanno

Nei giorni scorsi, personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, insieme ai Carabinieri delle Stazioni di Sperlonga, ha effettuato un controllo ispettivo presso un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di ortaggi, il cui titolare è un uomo di 55 anni residente localmente. Durante l’ispezione, è stata verificata la posizione di un unico lavoratore, un cittadino straniero di 35 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato a piede libero per ingresso e soggiorno illegale e sottoposto alle procedure previste per la sua posizione irregolare. Dopo il fotosegnalamento, è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione che ha emesso un decreto di espulsione, notificato tempestivamente.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che lo straniero viveva da mesi in un capanno situato su un terreno di proprietà di un uomo di 67 anni, che lo ospitava a scopo di lucro. Quest’ultimo è stato denunciato per favoreggiamento della permanenza clandestina. Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro procederà a sanzioni per lavoro nero e violazioni in materia di salute e sicurezza, dovute alla mancata sorveglianza sanitaria e formazione del lavoratore