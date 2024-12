Controlli anti degrado della Polizia: sgomberato un bivacco in Via Virgilio

Nella giornata di ieri, venerdì 6 dicembre, la Polizia di Stato della Questura di Latina ha guidato un’operazione straordinaria per il contrasto al degrado urbano.

I risultati dell’operazione

•146 persone identificate, di cui 42 straniere, sottoposte a verifiche sulla loro regolarità sul territorio nazionale.

•93 veicoli controllati, con 3 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

•Particolare attenzione è stata dedicata a un fabbricato di edilizia popolare in Via Virgilio, segnalato per la presenza di persone accampate. Qui sono stati identificati 4 cittadini stranieri, accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per ulteriori verifiche, e successivamente le aree comuni sono state ripulite con l’intervento dell’azienda comunale ABC.

Durante l’operazione, è stato anche rintracciato un soggetto ricercato per l’accusa di tentata estorsione.