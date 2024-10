Controlli antidroga a Cisterna di Latina: sanzioni e sequestri

I Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini del quartiere San Valentino riguardo l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio.

Con l’impiego della Stazione Mobile del Comando Provinciale, sono state controllate 14 autovetture e 19 persone, di cui 5 con precedenti di polizia. L’operazione ha portato all’elevazione di due sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e una contestazione per detenzione di circa 3 grammi di cocaina per uso personale.