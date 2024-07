Controlli dei Carabinieri a Formia: chiosco abusivo chiuso e multato per €15.000

Condotto un controllo su esercizi commerciali in via Porto Caposele,a Formia, scoprendo un chiosco gestito da un’associazione sportiva dilettantistica operante senza le necessarie autorizzazioni.

Durante l’ispezione, è emersa un’attività commerciale non autorizzata di somministrazione di alimenti e bevande, con circa 90 persone presenti, molte delle quali non soci dell’associazione. Gli accertamenti hanno rivelato che il chiosco, situato su un’area concessa dal demanio, era privo dei requisiti edilizi, urbanistici e igienico-sanitari, rappresentando un grave rischio per i clienti.

A seguito delle irregolarità riscontrate, la società è stata multata per un totale di 15 mila euro e l’attività è stata chiusa con l’ordine di sgomberare l’area adiacente da tavolini e sedie. Le autorità competenti sono state informate e sono chiamate a vigilare con maggiore attenzione sulle autorizzazioni per gli imprenditori stagionali.