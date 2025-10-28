Controlli dei Carabinieri a Latina: denunce per droga

I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, mirata alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di droga.

Durante l’attività, i militari hanno denunciato in stato di libertà due uomini: un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso alla guida nonostante la patente revocata, e un cittadino tunisino di 40 anni residente a Latina, fermato senza patente – mai conseguita – e con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Entrambi i veicoli sono risultati privi di assicurazione e sono stati sequestrati.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura un 20enne del luogo, trovato in possesso di circa 1,5 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata per le analisi di laboratorio disposte dall’Autorità giudiziaria.

Complessivamente sono stati impiegati sette militari e tre autovetture, controllati 18 soggetti e 10 veicoli, eseguite due perquisizioni e verificati i domicili di due persone sottoposte a misure restrittive.