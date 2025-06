Controlli dei NAS a Fondi, Latina e Sonnino: sospese attività per carenze igieniche

Proseguono serrati i controlli dei carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale, finalizzati alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

Fondi – Sanzioni e rimozioni in un bar cittadino

Nel centro di Fondi, i militari del NAS hanno eseguito un controllo in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Durante l’ispezione, sono emerse diverse irregolarità: tra queste, l’assenza della formazione obbligatoria per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti e l’utilizzo improprio di una cella frigorifera e di congelatori collocati all’esterno del locale. A seguito della segnalazione, il Comune ha disposto la rimozione delle attrezzature non conformi, mentre al titolare è stata inflitta una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Latina – Sospesa l’attività di un B&B privo di approvvigionamento idrico potabile

Nel capoluogo pontino, i controlli rientrano nella campagna straordinaria avviata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in vista del Giubileo del 2025. I NAS hanno effettuato un’ispezione in una struttura ricettiva, rilevando l’assenza di un sistema idoneo di approvvigionamento di acqua potabile. Vista la gravità della situazione, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività da parte del Comune di Latina. Il valore commerciale della struttura è stimato in circa 200.000 euro.

Sonnino – Grave situazione igienico-sanitaria in un panificio: attività sospesa

A Sonnino, un panificio è stato sottoposto a verifica, con esiti preoccupanti. I militari del NAS, insieme al personale dell’ASL di Latina, hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. L’azienda sanitaria ha ordinato l’immediata sospensione dell’attività, il cui valore è stato quantificato in circa 500.000 euro. Anche in questo caso, il titolare è stato destinatario di una sanzione da 1.000 euro.