Controlli dei NAS in provincia: sequestrati 250 chili di alimenti, sospesa un’attività

Continua la campagna disposta dal comando di Roma “Estate Tranquilla 2025”, con i NAS di Latina che hanno effettuato mirati controlli per la tutela della salute pubblica presso diversi ristoranti. In alcuni di essi, sono emerse diverse criticità:

In un ristorante di Fondi, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, oltre alla presenza di circa 100 chili di prodotti ittici privi di traccibilità, in condizioni poco conformi alle norme, con presenza di brina e ghiaccio e senza rispetto della catena di freddo.

A Gaeta, in una pizzeria, oltre al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, il locale si presentava come gravemente sprovvisto a livello organizzativo e strutturale e ben 150 chili di alimenti di varie tipologie – tra cui carni, pasta, salumi e ortofrutta – totalmente malconservati. In merito a quest’ultima situazione, l’Asl di Latina ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione.

In totale sono stati sequestrati e avviati alla distruzione 250 chili di prodotti alimentari irregolari, dal valore complessivo di circa 8mila euro. Sono state, poi, elevate sanzioni amministrativi per un ammontare totale di quasi 6mila euro.