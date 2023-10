Controlli dei Nas nei ristoranti della provincia: multe, sequestri e chiusure

Settore della ristorazione sotto la lente attenta dei Carabinieri del NAS di Latina, messi in atto una serie di controlli finalizzati alla verifica delle regolari attenzioni all’igiene ed alla sicurezza alimentare.

Gravi carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate in un’attività di ristorazione di Latina, i controlli hanno portato i militari a disporre, in stretta collaborazione con l’ASL, la sospensione dell’esercizio oltre al sequestro di 130kg di prodotti alimentari e la sanzioni per circa 2.500 euro.

I controlli poi si sono spostati in un altro ristorante di Latina dove anche lì i militari hanno sequestrato oltre 300kg di alimenti poichè senza documenti di rintracciabilità e mal conservati. E’ scattato anche l’emissione del provvedimento di sospensione.

Infine, nel comune di Cisterna di Latina, l’esito del controllo presso un altro esercizio di

ristorazione, ha portato al sequestro amministrativo di 30 kg di prodotti ittici e carnei,

conservati in confezioni anonime e prive di indicazioni sulla rintracciabilità e alla

contestazione di una sanzione amministrativa di 1.500 euro.