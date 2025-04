Controlli dei NAS nel pontino: sequestrati oltre 110 kg di alimenti e 2000 bottiglie d’acqua

I NAS di Latina hanno condotto un’operazione per il controllo della sicurezza alimentare in tre esercizi commerciali situati a Pontinia, Formia e Sperlonga, portando al sequestro complessivo di circa 110 kg di alimenti e oltre 2000 bottiglie d’acqua (pari a circa 4.200 litri), per gravi violazioni delle norme di conservazione, etichettatura e tracciabilità.

A Pontinia i NAS hanno sequestrato 20 kg di alimenti privi di etichettatura e tracciabilità in un negozio della cittadina. Il proprietario del negozio ha ricevuto una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Il valore dei prodotti sequestrati è di circa 100 euro;

A Formia il controllo ha rivelato 50 kg di alimenti conservati irregolarmente, in parte scaduti, senza tracciabilità o congelati arbitrariamente. All’esterno del supermercato, i militari hanno anche trovato 2.256 bottiglie d’acqua esposte agli agenti atmosferici, senza alcuna copertura, a rischio deterioramento. Il valore dei beni sequestrati è di circa 5.000 euro; la sanzione amministrativa è stata di 1.000 euro;

A Sperlonga, in un bar tavola calda, sono stati sequestrati 40 kg di alimenti tra carne, pesce, salse e vegetali congelati senza abbattimento termico, come richiesto dalle normative HACCP. L’esercente è stato sanzionato con 2.000 euro, il valore dei prodotti sequestrati è di circa 1.000 euro.