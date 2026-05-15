Controlli dei NAS nel Pontino: sequestri, multe e due attività sospese

Maxi operazione dei Carabinieri del NAS di Latina nell’ambito delle giornate di azione EMPACT, il programma europeo di contrasto alla criminalità organizzata e alle gravi forme di illegalità internazionale coordinato dal Ministero dell’Interno insieme a Europol.

I controlli, effettuati con il supporto dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina e delle stazioni territoriali, hanno interessato numerose attività del settore alimentare e della ristorazione in tutta la provincia pontina. Nel corso delle ispezioni sono state elevate sanzioni amministrative per circa 14mila euro, sequestrati quasi 100 chili di alimenti non conformi e disposte due sospensioni immediate dell’attività commerciale per gravi carenze igienico-sanitarie.

I controlli hanno riguardato panifici, bar, tavole calde, ristoranti e caffetterie. In un esercizio della zona nord della provincia è stata riscontrata l’assenza della formazione HACCP del personale, mentre in un altro punto vendita sono stati trovati circa 80 chili di prodotti privi di tracciabilità. Nel capoluogo, in una caffetteria, i militari hanno sequestrato formaggi congelati senza autorizzazione, mentre in altri locali sono emerse irregolarità relative alla conservazione degli alimenti e all’indicazione degli allergeni nei menù.

Particolarmente grave la situazione riscontrata in due bar di Latina, dove i NAS hanno trovato muffe diffuse, assenza di acqua calda, depositi alimentari in pessime condizioni igieniche, prodotti scaduti e ambienti degradati. In entrambi i casi il personale della ASL, intervenuto sul posto, ha disposto la sospensione immediata delle attività.