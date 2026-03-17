Controlli della Polizia a Terracina, due arresti e un rimpatrio

Prosegue senza sosta l’attività di controllo da parte degli uomini della Polizia di Terracina, impegnata nel monitoraggio dei soggetti ritenuti pericolosi e nella verifica della regolare presenza dei cittadini stranieri sul territorio.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato locale hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Latina, con cui è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, controllato tramite braccialetto elettronico. L’uomo, già durante la scorsa estate, si era reso responsabile di comportamenti persecutori nei confronti della donna. Nonostante le restrizioni, avrebbe continuato a tenere atteggiamenti simili. Per questo motivo, al termine delle indagini, l’autorità giudiziaria ha deciso di disporre nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

Nel corso delle stesse attività, un altro uomo è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento definitivo. Dovrà scontare una pena residua di 4 anni, 7 mesi e 19 giorni per reati commessi negli anni, tra cui furto, rapina, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate. Rintracciato dagli agenti, è stato condotto in carcere.

Infine, durante i controlli sul territorio, un cittadino marocchino risultato irregolare e con precedenti è stato individuato e trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri di Potenza, dove saranno avviate le procedure per il rientro nel Paese di origine.