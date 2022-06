Controlli della Polizia in tutta la provincia, quasi duemila persone identificate

La Questura di Latina, dopo l’operazione che ha portato all’esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati di vari reati aggravati dal metodo mafioso, sta proseguendo con alcuni servizi di controllo straordinario del territorio pontino.

Oltre 250 Volanti sono state impegnate nei pattugliamenti che si sono avvalse del supporto di 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della collaborazione delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina e dei suoi distaccamenti dislocati nella provincia.

Gli ulteriori risultati raggiunti a Latina e Provincia si possono enumerare negli oltre 130 posti di controllo con l’identificazione di 1910 persone, controllati oltre 620 veicoli ed elevate 118 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 6 documenti ritirati, tra patenti e carte di circolazione. Sono stati inoltre 38 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare posizione sul territorio nazionale.

Alle 15 persone arrestate e precedentemente citate, se ne devono aggiungere altre 3, assicurate alla giustizia perché ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione.

Sono stati inoltre sequestrati oltre 20 grammi di stupefacenti del tipo cannabinoidi e 4 gr. di cocaina.

I soggetti deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria sono stati invece 14, per i reati di truffa, guida in stato di ebrezza alcolica, lesioni personali, minacce aggravate, sottrazione consensuale di minorenni, maltrattamenti in famiglia, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e invasione di terreni o edifici.

Infine, il Questore di Latina, nell’ambito della costante attività di monitoraggio delle persone connotate da profili di pericolosità sociale, ha adottato la misura di prevenzione dell’Avviso Orale nei confronti di tre soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica.