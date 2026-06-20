Controlli interforze al Circeo, quasi 500 persone identificate

L’impennata di reati predatori e, in particolare, la scia di furti che ha colpito il territorio nelle ultime settimane hanno fatto scattare un imponente piano di controlli straordinari a San Felice Circeo. L’operazione, decisa durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Latina, è nata proprio per rispondere alla crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini e per frenare il fenomeno dei furti nelle aree più esposte.

La Polizia di Stato di Terracina ha così coordinato una task force interforze che ha visto in campo il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale. Il massiccio dispiegamento di forze ha permesso di presidiare capillarmente sia le zone sensibili che le aree periferiche del comune. Il bilancio delle due giornate di controlli è di 448 persone identificate, tra cui 60 con precedenti di polizia e 25 cittadini stranieri. Gli agenti hanno inoltre sottoposto a verifica 264 veicoli, elevando 6 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.