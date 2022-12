Controlli natalizi alla movida di Formia, sanzionati tre locali

Continuano i controlli messi in atto dai Carabinieri nel Sud pontino, servizi ancor di più intensificati durante le festività natalizie, con l’obiettivo di garantire un Natale più sicuro alla cittadinanza.

I Carabinieri della Stazione di Formia, durante i servizi di controllo, hanno sanzionato i gestori di 3 rispettivi locali della movida formiana responsabili di non aver ottemperato gli orari di chiusura, violando inoltre il regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità ed il mancato superamento delle barriere architettoniche poiché non presentavano alcun’opera per consentire l’accesso al locale ai diversamente abili. Le multe hanno ammontato ad un valore complessivo di 2.564 euro.