Controlli nei locali a Terracina: sospesa una licenza

Proseguono le verifiche della Polizia di Stato – Questura di Latina nell’ambito delle attività di controllo sui pubblici esercizi e sulle attività di spettacolo e intrattenimento della provincia.

Nei giorni scorsi, a Terracina, il personale del Commissariato di P.S. di Terracina ha operato congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza e agli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, insieme agli operatori dell’ASL Latina – Dipartimento di Prevenzione, per una serie di controlli mirati e interdisciplinari.

Durante le ispezioni, un’attività commerciale è stata sanzionata per irregolarità legate alla cartellonistica obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. In un secondo caso, invece, sono emerse criticità più rilevanti sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza nei luoghi di lavoro: il titolare è stato denunciato e la licenza dell’esercizio è stata sospesa con effetto immediato. Nello stesso contesto sono state inoltre contestate ulteriori violazioni di natura amministrativa.

Le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme vigenti, la tutela dei consumatori e condizioni di lavoro conformi agli standard previsti dalla legge, in linea con quanto stabilito nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 29 gennaio 2026.