Controlli nei locali, multe e denunce in provincia

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio dei pubblici esercizi nella provincia di Latina. Negli ultimi giorni, la polizia di stato ha coordinato una vasta operazione di controllo amministrativo e di sicurezza che ha interessato i comuni di Formia e Terracina, con il supporto tecnico di ASL, ispettorato del lavoro e guardia di finanza.

L’obiettivo dell’operazione è duplice: garantire il rispetto delle norme vigenti e tutelare sia i lavoratori che la sicurezza dei cittadini nei principali luoghi di aggregazione.

Nel corso delle ispezioni effettuate dal commissariato di Formia presso diverse attività di ristorazione, sono emerse criticità significative: Occupazione abusiva di suolo pubblico, riscontrata in due diversi esercizi; Sicurezza sul lavoro, In un laboratorio è stata rilevata un’altezza dei locali non a norma e la mancanza di spogliatoi e la Mancata sorveglianza sanitaria, infatti un secondo esercizio è stato sanzionato per l’assenza di controlli medici su un dipendente e per la carenza di cartellonistica obbligatoria.

Le violazioni hanno portato a pesanti sanzioni amministrative, prescrizioni e, in alcuni casi, a risvolti di natura penale.

A Terracina invece, l’attenzione si è concentrata su piazza Garibaldi, area centrale della movida giovanile recentemente teatro di episodi preoccupanti che hanno coinvolto minori.

I controlli, svolti insieme allo SPreSAL della ASL e alla guardia di finanza, hanno riguardato un’attività: sono state accertate carenze all’impianto elettrico, mancanza della segnaletica sul divieto di alcol ai minori e occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e ombrelloni non autorizzati. Il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria.

“L’attività di prevenzione mira a sensibilizzare gli esercenti, specialmente sulla vendita di alcolici ai minori, per garantire una socialità sana e sicura,” fanno sapere le autorità.

La questura ha confermato che i servizi di monitoraggio proseguiranno su tutto il territorio provinciale nei prossimi giorni. L’attenzione resta alta per assicurare che il commercio e la somministrazione avvengano nel pieno rispetto delle leggi e della sicurezza dei consumatori.