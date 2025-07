Controlli nelle strutture ricettive a Fondi: una totalmente irregolare

Proseguono senza sosta i controlli congiunti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Fondi sulle strutture ricettive del territorio. Nella mattinata di ieri, gli agenti hanno effettuato accessi ispettivi presso quattro tra bed & breakfast e alloggi turistici, riscontrando diverse irregolarità di carattere amministrativo.

In particolare, una delle strutture situata nei pressi del canale Torre Canneto è risultata completamente abusiva: priva di qualsiasi autorizzazione e non conforme alle normative vigenti su ospitalità, sia a livello regionale che nazionale. Irregolarità minori, invece, sono state rilevate in una seconda struttura nella zona di Capratica.

In controtendenza positiva, la struttura “Sperlonga Paradise – 550 metri dal mare” in via Capratica è risultata pienamente in regola con tutte le prescrizioni richieste.

L’operazione segue un precedente blitz effettuato nei giorni scorsi a Monte San Biagio. Le forze dell’ordine hanno elevato le sanzioni previste e trasmetteranno gli atti alla Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti.

I controlli continueranno regolarmente fino alla conclusione della stagione balneare, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative, tutelare turisti e cittadini e assicurare una concorrenza leale tra gli operatori del settore ricettivo.