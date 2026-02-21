Controlli straordinari nei locali della movida: sanzioni e verifiche a Terracina

Proseguono senza sosta i controlli straordinari disposti dalla Polizia di Stato nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi della provincia di Latina. Le attività rientrano nel piano di monitoraggio definito nel corso dei recenti tavoli tecnici in Prefettura e mirano a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e lavoro, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati durante il fine settimana.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Terracina hanno effettuato un servizio congiunto insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e al personale dell’Ispettorato del Lavoro. L’operazione ha interessato due noti locali della movida cittadina, sottoposti a verifiche approfondite sia sotto il profilo amministrativo sia per quanto riguarda le condizioni di sicurezza.

Nel corso degli accertamenti sono emerse diverse irregolarità, in particolare legate agli aspetti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente. Per i titolari sono scattate le sanzioni amministrative del caso, mentre ulteriori controlli documentali saranno completati nei prossimi giorni per verificare eventuali altre inadempienze.

Non solo controlli ai locali: durante il servizio sono state identificate 44 persone, alcune delle quali già note alle forze dell’ordine. L’obiettivo dell’operazione è quello di prevenire situazioni di rischio e garantire una movida sicura, nel rispetto delle regole e della tutela dei lavoratori.