Controllo stradale a Sabaudia: 40enne sorpreso con coltello e cocaina

Durante un posto di controllo, i Carabinieri della Stazione di Borgo Grappa hanno scoperto un coltello a serramanico e una dose di cocaina nascosti nell’auto di un 40enne del posto.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato fermato nel pomeriggio di ieri mentre viaggiava alla guida della sua vettura. I militari, insospettiti, hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo, trovando l’arma impropria e la sostanza stupefacente.

Per il 40enne è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi e la segnalazione alla Prefettura come assuntore. Coltello e droga sono stati sequestrati e la cocaina sarà sottoposta ad analisi di laboratorio su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.