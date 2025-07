Copagri dona bins ai pescatori del Sud Pontino: “Salvare il settore”

Un gesto concreto in un momento critico per la piccola pesca: Copagri ha donato ai pescatori del porticciolo La Quercia i bins, contenitori in cui riporre le reti da pesca. A consegnarli sono stati il presidente di Copagri Lazio Guido Colasanti, quello di Frosinone-Latina Fabrizio Neglia e il referente per il Sud Pontino Erminio Di Nora.

“Ci siamo fatti carico di una spesa che oggi per loro sarebbe stata difficile da sostenere”, ha spiegato Neglia. I contenitori, oltre a migliorare l’ordine richiesto dalla Guardia Costiera, sono stati occasione per raccogliere il grido d’allarme della categoria: tra granchi blu, delfini e specie aliene, le reti vengono distrutte ogni giorno causando anche 400 euro di danni a uscita.

“La piccola pesca non è più sostenibile – ha raccontato Giovanni, pescatore di Formia – e senza aiuti economici rischia di scomparire”. Copagri chiede ora alla Regione Lazio interventi mirati, fermo pesca retribuito e campagne contro le specie invasive: “Non possiamo più aspettare”, il monito finale di Di Nora.