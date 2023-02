Coppa di Lega Futsal: vince l’Accademia Terracina

Esaltante kermesse, la settima edizione della Coppa di Lega Futsal Amatori 5, andata in scena al Centro Sportivo Park di Latina, una giornata di Sport, davanti a una bella cornice di pubblico, che ha accompagnato gli atleti, in un’autentica maratona di 12 ore.

La manifestazione, organizzata dalla Broker Sport, con la conduzione tecnico disciplinare dell’Opes Comitato Provinciale di Latina, ha visto affrontarsi le prime 8 compagini della classifica al termine del girone di andata. Dopo una serie di gare combattute e in cui ha regnato sempre un grande equilibrio (tre match sono terminati ai calci di rigore), l’ha spuntata la formazione orange dell’Accademia Sport, che si è imposta dopo la lotteria dei calci di rigore, ai tirrenici degli Amatori Futsal Terracina.

Decisiva l’ultima sequenza, con l’errore di Fiorini e la rete della vittoria siglata da Andrea Righetti. Al termine partita, il via al rito delle premiazioni, con riconoscimenti, oltre per le due squadre finaliste, anche per Michele Ferraraccio miglior portiere, Mirco Ruggieri capocannoniere, e Luca Angeletti miglior giocatore.

QUARTI DI FINALE

CITTA’ DI ANZIO – ACCADEMIA SPORT 3 – 3 (7– 8 d.c.r.)

Città di Anzio: Locatelli, Trulli, Fornito, Di Martino, D’Albenzio, Cocuzza, Ceccarelli,Cappello, Caminati, Amadori. All. Emanuele Noce

Accademia Sport: Criscuoli, Di Pastena, D’Angelo, Damiani, Natalizia, Righetti A., Angeletti, Tabanelli, Terenzi, Marino, Gregori. All. Alessandro Mascolo.

Marcatori: Amadori, Ceccarelli, Fornito (CDA) D’Angelo, Terenzi, Angeletti (AS).

Sequenza rigori: Fornito goal,Tabanelli goal, D’Albenzio goal, Terenzi goal, Ceccarelli goal, Natalizia goal, Amadori fuori, Angeletti goal, Caminati goal, Righetti goal.

Arbitro: Paolo Briatore (Opes Italia)

FC SABAUDIA – OLD RANCH 97 FONDI 6 – 5

FC Sabaudia: Perillo, Vicidomini, Salate Santone, Racciatti, Gervasi, Di Santo, Cerqua, Bruognolo. All. Angelo Sociani.

Old Ranch 97 Fondi: Faiola, Bianchi, Di Bratto, Di fonzo G., Forcina, Marrocco, Marsella, Peppe, Petruccelli, Popolla. All. Maurizio Giovannoni.

Marcatori: Cerqua, Di Santo, Salate Santone 4 (FCS) Popolla 2, Peppe 2, Forcina (ORF)

Arbitro: Ivan Terribile (Opes Italia)

RO TEAM – AMATORI 2019 FL LATINA 3 – 1

Ro Team: Marin, Visan, Padurariu, Mogoroase, Lungoci, Grama, Findrihan, Ferenczi, Carpiuc. All. Cristian Carpiuc

Amatori 2019 FL Latina: De Bonis, De Angelis, Malandruccolo, Pupulin, Saltarelli, Sebastiani, Truppa. All. Gianmarco Bertani. Dir. Luca Baccini.

Marcatori: Padurariu 2, Grama (RT) Truppa (AFL).

Arbitro: Paolo Briatore (Opes Italia)

AMATORI FUTSAL TERRACINA – CORATO CARRELLI 2 – 1

Amatori Futsal Terracina: Ferraraccio, Di Vizio, Fiorini, Fusco, Piacente, Ruggieri, Stefanelli, Di Mario. All. Alessandro Montano Dir. Alfredo Sbaraglia.

Corato Carrelli: Sammarco, Cascarini, De Gol, Landucci M., Landucci E., Di Mauro. Tullio A., Tullio R. All. Denis Cristofoli.

Marcatori: Fiorini, Fusco (AFT) Landucci M. (CC).

Arbitro: Ivan Terribile (Opes Italia)

SEMIFINALI

RO TEAM – ACCADEMIA SPORT 1 – 2

Ro Team: Visan, Padurariu, Mogoroase, Lungoci, Grama, Findrihan, Ferenczi, Carpiuc, Bulboaca A. All. Cristian Carpiuc

Accademia Sport: Criscuoli, Di Pastena, Natalizia, Righetti A., Angeletti, Tabanelli, Terenzi, Marino, Gregori. All. Alessandro Mascolo.

Marcatori: Padurariu (RT) Natalizia, Angeletti (AS).

Arbitri: Ivan Terribile e Luca Sbirro (Opes Italia)

FC SABAUDIA – AMATORI FUTSAL TERRACINA 4 – 4 (9– 10 d.c.r.)

FC Sabaudia: Perillo, Vicidomini, Salate Santone, Racciatti, Gervasi, Di Santo, Ardone, Bruognolo. All. Angelo Sociani.

Amatori Futsal Terracina: Ferraraccio, Di Vizio, Fiorini, Fusco, Maietti, Piacente, Ruggieri, Stefanelli. All. Alessandro Montano Dir. Alfredo Sbaraglia.

Marcatori: Bruognolo, Racciatti 2, Salate Santone (FCS) Stefanelli, Maietti, Fusco 2 (AFT)

Sequenza rigori: Stefanelli parato, Racciatti goal, Fusco goal, Bruognolo goal, Maietti goal, Salate Santone goal, Fiorini goal, Gervasi goal, Ruggieri goal, Vicidomini parato, Piacente goal, Ardone goal, Ferraraccio goal, Di Santo parato.

Arbitri: Paolo Briatore e Luca Sbirro (Opes Italia)

FINALISSIMA

AMATORI FUTSAL TERRACINA – ACCADEMIA SPORT 6 – 6 (8 – 10 d.c.r.)

Amatori Futsal Terracina: Ferraraccio, Di Vizio, Fiorini, Fusco, Maietti, Piacente, Ruggieri, Stefanelli, Di Mario. All. Alessandro Montano Dir. Alfredo Sbaraglia.

Accademia Sport: Criscuoli, Damiani, Di Pastena, Natalizia, Righetti A., Soldà, Angeletti, Tabanelli, Terenzi, Marino, Gregori. All. Alessandro Mascolo.

Marcatori: Ruggieri 5, Fusco (AFT) Terenzi 2, Natalizia, Angeletti 2, Soldà (AS).

Sequenza rigori: Tabanelli goal, Di Mario goal, Terenzi goal, Fusco fuori, Natalizia goal, Maietti goal, Angeletti parato, Fiorini parato, Righetti goal.

Arbitri: Paolo Briatore e Ivan Terribile (Opes Italia)