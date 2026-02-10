Coppa d’Oro della Maga Circe: l’eleganza del motori storici torna a conquistare il litorale

Dal 24 al 26 aprile, il Circolo Latina Automoto Storiche (Clas) porta sulle strade pontine gioielli sportivi costruiti entro il 1965. Un weekend tra sport, cultura e promozione del territorio.

Le “signore” del passato sono pronte ad accendere i motori. Si alza il sipario sull’edizione 2026 della Coppa d’Oro della Maga Circe, la manifestazione che trasformerà il litorale e l’entroterra pontino in un museo a cielo aperto. Organizzato dal Clas (Circolo Latina Automoto Storiche), l’evento è ormai un punto fermo della primavera laziale, capace di coniugare il rigore delle prove di abilità alla bellezza mozzafiato dei paesaggi locali.

L’evento sarà a numero chiuso per garantire l’eccellenza, non si tratterà di un semplice raduno statico, ma di un itinerario dinamico che metterà alla prova la precisione di guida degli equipaggi con prove cronometrate a velocità controllata, valorizzando al contempo il patrimonio culturale e naturalistico della provincia di Latina.

La giornata più intensa vedrà le auto muoversi verso Terracina e Campo Soriano, dove inizieranno le prime sfide cronometrate. Il percorso toccherà tappe iconiche: l’Abbazia di Valvisciolo, una sosta gastronomica a Bassiano e, nel pomeriggio, i passaggi a Monticchio e agli Archi di San Lidano fino al museo di Piana delle Orme.



Suggestivo il rientro verso Sabaudia attraverso i Pantani d’Inferno, zona nota per il suo fascino naturalistico. La giornata si concluderà con la raffinata cena di gala presso il ristorante La Torretta dell’Hotel Maga Circe.

L’ultima giornata sarà dedicata al grande pubblico. Dalle ore 10:00, le vetture saranno esposte nel centro storico di San Felice Circeo. Alle 11:00 scatterà la “Circeo Historic”, l’ultima tranche di prove di abilità che decreterà i vincitori dell’edizione 2026. La cerimonia di premiazione si terrà in riva al lago, presso il Santuario di S. Maria della Sorresca, cornice ideale per congedare i partecipanti provenienti da tutta Italia.

“La Coppa d’Oro della Maga Circe non è solo motorismo,” spiegano gli organizzatori del Clas, “è un’esperienza completa che promuove il territorio pontino al di fuori dei picchi stagionali, offrendo una visibilità qualificata ai borghi e alle eccellenze della nostra provincia.”

Con il suo mix di guida di precisione e cultura, la manifestazione si conferma un viaggio nel tempo capace di rinnovarsi ogni anno, portando la storia dell’automobilismo tra le dune e i boschi del Parco Nazionale.