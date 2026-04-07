Coppa d’Oro della Maga Circe: svelato il percorso 2026

Motori pronti ad accendersi per la Coppa d’Oro della Maga Circe 2026, in calendario dal 24 al 26 aprile. La storica manifestazione dedicata alle vetture d’epoca, organizzata dal Clas (Circolo Latina Automoto Storiche), si prepara a riportare sulle strade pontine equipaggi a bordo di auto sportive costruite entro il 1965.

Non sarà soltanto una competizione, ma un vero e proprio itinerario tra cultura, natura e identità locale. Il tracciato disegnato dagli organizzatori attraverserà alcune delle località più suggestive della provincia di Latina, da Sabaudia a San Felice Circeo, passando per Terracina, Bassiano, Pontinia e il capoluogo.

Tra i momenti più attesi spicca la tappa alla Grotta Guattari, sito di rilievo internazionale legato alla presenza dell’uomo di Neanderthal, che rappresenta uno dei passaggi più significativi dell’edizione 2026. Il percorso includerà inoltre le Fonti di Lucullo e il Monumento Naturale di Campo Soriano, due scenari simbolo del patrimonio ambientale pontino.

L’itinerario proseguirà poi verso l’entroterra con la sosta all’Abbazia di Valvisciolo, complesso cistercense tra i meglio conservati della regione, prima di raggiungere il Museo di Piana delle Orme, punto di riferimento per la memoria storica del Novecento.

Non mancheranno i luoghi iconici della manifestazione: il centro razionalista di Sabaudia e il borgo storico di San Felice Circeo, dove nella giornata conclusiva è prevista anche l’esposizione delle vetture.

La Coppa d’Oro della Maga Circe si conferma così non solo un appuntamento per gli appassionati di auto storiche, ma anche una vetrina capace di raccontare il territorio attraverso un percorso studiato nei dettagli, in grado di unire passione motoristica e valorizzazione delle eccellenze locali.