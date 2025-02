Coppa Italia A2, il Conit Cisterna batte lo Junior Domitia 4-6 e passa il turno

Il Conit Cisterna supera lo Junior Domitia per 4-6 nel primo turno della Coppa Italia di Serie A2 di futsal, conquistando il passaggio del turno. La vittoria, ottenuta su un campo difficile, conferma il buon momento della squadra pontina, che ha vinto due dei tre confronti stagionali contro i campani. La partita è stata ricca di emozioni, con continui capovolgimenti di fronte: Rejala ha sbloccato il risultato dopo 19 secondi, ma i padroni di casa hanno risposto subito. L’espulsione del portiere Malafronte non ha destabilizzato il Cisterna, che ha trovato poi in Iazzetta un sostituto all’altezza.

Nel secondo tempo, Zonta e Pacchiarotti hanno riportato avanti gli ospiti (3-4), ma lo Junior Domitia ha pareggiato con Fedele. Finale al cardiopalma per il Cisterna, che ha piazzato l’allungo decisivo con Fontanella e De Simone, chiudendo il match sul 4-6.

Ora il Conit Cisterna affronterà l’Italpol nel prossimo turno di Coppa Italia, mentre in campionato sarà impegnato sabato nella sfida in casa del Cioli Ariccia per la sedicesima giornata della regular season.