Coppa Italia calcio a 5, le “lupe” del Cisterna Lady tra le finaliste

La Lega Nazionale Dilettanti Lazio ha ufficializzato gli incontri delle Final Four di Coppa Italia di calcio a 5, che si terranno il 5 e 6 gennaio 2025 al Palasport di Guidonia Montecelio. Tra le protagoniste spicca il Cisterna Lady, il team pontino che sta sorprendendo per il suo cammino in Coppa e campionato.

Domenica 5 gennaio, alle ore 10:30, le ragazze di mister Stredini affronteranno il Club Sport Roma, squadra reduce dalla prima sconfitta stagionale proprio contro le cisternesi. Quel 6-5 del 20 dicembre scorso è stato un trionfo sigillato da Giorgia Salesi, autrice di una rete decisiva e simbolo della determinazione di un gruppo, che non smette di crescere. Ora, sul neutro di Guidonia, le “lupe” puntano a ripetersi per raggiungere la finale.

Le dichiarazioni della società

Marco Squicquaro, presidente del Cisterna Lady, non nasconde l’orgoglio per il percorso della squadra: “Siamo in continua crescita, le ragazze danno il meglio ad ogni incontro. Il mister ha saputo amalgamare la rosa portando preziose indicazioni tattiche che valorizzano ogni singola giocatrice nel contesto di squadra. Giocare le Final Four di Coppa Italia è già un grande risultato per una società così giovane. Abbiamo rispetto per i nostri avversari, ma anche grandi ambizioni e faremo del nostro meglio per ben figurare in Coppa come in campionato”.

Sulla stessa linea il vicepresidente e direttore sportivo Nico Vittucci: “Dopo un inizio in difficoltà, la squadra è in grande ripresa. I risultati di campionato e coppa dimostrano la bontà delle scelte societarie. Ero sicuro delle potenzialità di questo gruppo. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto e ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Uno sguardo oltre

La posta in palio è alta: vincere questa fase significherebbe accedere alle fasi nazionali di Coppa Italia, dove la rappresentativa laziale affronterà la vincente della Sardegna. Il doppio confronto, previsto per il 29 gennaio in terra sarda e per il 12 febbraio, in caso di vittoria del Cisterna Lady, si giocherà nella città dei butteri. L’attesa è grande, e le “lupe” sono pronte a scrivere un altro capitolo della loro giovane ma promettente storia sportiva.