Coppa Italia Flag, I Bufali e i Butteros Latina al #22Field di Borgo Flora

Domenica scorsa si è concluso il 2° Turno di Coppa Italia Flag del girone Sud, giocato nella suggestiva cornice del #22Field di Borgo Flora, a Cisterna di Latina. La giornata ha visto i Bufali Latina e i Butteros Latina impegnati in sfide importanti, con risultati alterni:

I Bufali Latina hanno iniziato la giornata con una solida vittoria contro il Rome City Institute, un college romano composto da giocatori americani. Tuttavia, la seconda partita contro i Ronin Ortona ha rappresentato una vera prova d’esame: nonostante una buona prestazione iniziale, tre intercetti consecutivi hanno consegnato la vittoria agli avversari abruzzesi. Nell’ultimo match, i Bufali hanno affrontato i Raiders Roma, vice campioni d’Italia e detentori del Titolo di Coppa 2023. Nonostante una prestazione combattiva, i Bufali hanno chiuso con una sconfitta di soli 2 punti contro una delle squadre più forti del flag football nazionale;

I Butteros Latina hanno aperto la giornata contro il Roma City, ma hanno sofferto sia in attacco che in difesa, complici assenze importanti. Successivamente, hanno affrontato i TFU Pisa, giocando una partita equilibrata fino all’ultimo minuto. Nonostante i miglioramenti in difesa, un intercetto decisivo ha causato la sconfitta. Nell’ultimo incontro contro i Raptors Roma, i Butteros hanno cercato di limitare i danni, mostrando una notevole crescita rispetto al primo turno di Coppa Italia, grazie anche all’apporto di giovani rookie come Berroa Michael, Tucci Giacomo e Marson Luca.

Il prossimo turno decisivo si terrà il 17 novembre a Parma, dove i punteggi varranno doppio. I Bufali puntano a qualificarsi per le finali, mentre i Butteros cercheranno la loro prima vittoria nel girone.