Coppa Italia: il 16 agosto arriva l’Ostiamare al Francioni

Cresce l’attesa per il primo appuntamento ufficiale della stagione del Latina Calcio. I nerazzurri faranno il loro esordio nel primo turno di Coppa Italia Serie C domenica 16 agosto 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 nella cornice dello stadio Domenico Francioni.
Ad attendere la squadra pontina ci sarà l’Ostiamare, in un “derby” che promette subito grande intensità e test probanti per il percorso estivo di preparazione.
La competizione di Coppa racchiude un significato del tutto particolare per il Latina. Nella passata stagione, infatti, i nerazzurri sono stati protagonisti di uno straordinario cammino che li ha visti spingersi fino alla finalissima della competizione. Un percorso entusiasmante culminato con il doppio confronto contro il Potenza, dove il Latina sfiorò l’impresa: dopo la sconfitta per 3-1 nella gara d’andata in Basilicata, la vittoria per 1-0 al Francioni nel match di ritorno non bastò a ribaltare il punteggio complessivo, lasciando il trofeo nelle mani dei rossoblù.
Forte del grande entusiasmo ereditato dall’ultima spedizione in Coppa Italia, la piazza nerazzurra si prepara a riempire gli spalti del “Francioni” per spingere la squadra verso il passaggio del turno e ripartire con il piede giusto in vista del campionato.