Coppa Italia, il Latina chiama i giovani: Under 14 gratis al Francioni per spingere la rimonta

Dopo la sconfitta dell’andata di ieri sera al “Viviani” di Potenza, il Latina Calcio 1932 prova a compattare la città e rilancia la corsa alla rimonta nella finale di ritorno di Coppa Italia. L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 aprile alle 20.30 allo stadio “Domenico Francioni”, dove servirà una vera impresa e, soprattutto, uno stadio pieno.

Proprio per questo il club ha deciso di puntare forte sui più giovani: ingresso gratuito in Gradinata per tutti gli Under 14 appartenenti agli istituti scolastici e alle scuole calcio della provincia di Latina. Un’iniziativa chiara, che punta a creare entusiasmo e spingere la squadra in una serata che può valere una stagione.

Le richieste dei biglietti dovranno essere inoltrate esclusivamente da un responsabile di gruppo, con almeno un accompagnatore (e uno ogni dieci ragazzi). Non saranno accettate richieste individuali da parte dei minori. Una volta completata la procedura, i titoli verranno inviati via mail entro 48 ore dalla gara. C’è tempo fino alle 20.30 di venerdì 28 marzo per aderire.

Intanto, la vendita libera aprirà la prossima settimana dopo la riunione del G.O.S. Per tutti gli altri tifosi, i biglietti saranno disponibili online, nei punti vendita autorizzati e ai botteghini.

Il messaggio è chiaro: Latina ha bisogno della sua gente, del suo entusiasmo e soprattutto della spinta dei più giovani per provare a ribaltare tutto. Al Francioni servirà una notte da ricordare: l’obiettivo è la seconda Coppa Italia della propria storia.