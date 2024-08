Coppa Italia, il Latina ne prende 4 dal Perugia

Una squadra spenta, in alcuni casi anche spaesata e vittima di un mercato che non riesce a prendere quota. Il Latina di Padalino stecca la prima ufficiale della stagione, al Francioni termina 1-4 per il Perugia con i pontini che devono dire subito addio alla Coppa Italia Serie C.

L’undici iniziale è un 3-5-2 con: Zacchi, Marenco, Vona Di Renzo, Ciko, Di Livio, Riccardi, Scravaglieri, Ercolano, Mastroianni e Capanni.

Fase di studio nel primo quarto d’ora, condito dai cori di protesta della curva nord verso la dirigenza nerazzurra nella persona del Presidente Terracciano, proseguiti nel corso di tutta la gara. Trova il vantaggio la squadra biancorossa al 25′ con Montevago che sblilancia Zacchi ed insacca a rete. Qualche altra incursione della squadra ospite nel primo tempo che si chiude dopo due minuti di recupero. Al 54′ Ricci ancora protagonista servendo per Palsson che di teysa alla “Van Persie” sigla lo 0-2 perugino. Tra le fila nerazzurre c’è spazio anche per il debutto assoluto di Petermann, subentrato a Scravaglieri, anch’esso debuttante ed autore di una bella prestazione. Il primo squillo del Latina arriva al 60′ con Riccardi che da posizione defilata trova la bella parata di Gemello. Dilaga però nel finale il Perugia con Palsonn, che va in rete prima al 74′ e poi all’83’ mettendo a segno una tripletta e portandosi a casa il pallone. Gol della bandiera del Latina nel finale con Mastroianni che raccoglie un pallonetto e fa 1-4.

Sicuramente si è visto un Latina ancora molto incompleto ed in fase di rodaggio nonostante l’avversario non fosse attualmente delle migliori della classe. Un abbandono della coppa si, ma che comunque da segnali importanti a Patti, che ha ancora venti giorni a disposizione per trovare gli elementi di cui necessita il Latina.

Tabellino

Latina (3-5-2): Zacchi; Marenco, Di Renzo, E. Vona; Ciko, Scravaglieri (12’st Petermann), Di Livio, Riccardi (24’st Polletta), Ercolano; Mastroianni, Capanni Dias. A disp.: Cardinali, Basti, Addessi, Vona A., Zitelli, Cipolla, Di Giovannantonio, Segat, Cortinovis. All.: Padalino.

Perugia (3-4-2-1): Gemello; Squarzoni, Amoran, Viti (1’st Morichelli), Bacchin; Torrasi (35’st Lisi), Bartolomei (1’st Giunti); Palsson, Montevago (30’st Sylla), Ricci (24’st Di Maggio); Seghetti. A disp.: Belia, Yimga, Matos, Barberini, Lisi, Marconi, Agosti, Polizzi, Lickunas. All.: Formisano.

Arbitro: Tropiano di Bari

Assistenti: Massari e Cantatore di Molfetta

Quarto uomo: Vergaro di Bari