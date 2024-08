Coppa Italia, Latina – Perugia anticipata alle 20:00: il comunicato ufficiale

È arrivata poco fa la notizia dell’anticipo ufficiale per “esigenze televisive”. Latina – Perugia, prima gara ufficiale della stagione sportiva 2024-2025 dei nerazzurri, si giocherà un’ora prima.

Per permettere la diretta Sky dell’evento, e la messa in onda dello stesso, si è reso necessario l’anticipo di un’ora. Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“La società Latina Calcio 1932 comunica ufficialmente che, come disposto dalla Lega Pro in data odierna, la partita contro il Perugia, gara valida per il primo turno di Coppa Italia, con calcio d’inizio inizialmente previsto per domenica alle ore 21:00 allo Stadio Francioni, è stata anticipata alle ore 20:00 per esigenze televisive.

Siamo lieti quindi di informare i nostri tifosi e gli appassionati di calcio che la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

Vi aspettiamo allo Stadio Francioni.“