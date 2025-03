Coppa Italia Pallamano, si ferma in semifinale il sogno dell’Adattiva Pontinia

Si ferma in semifinale il sogno dell’Adattiva Pontinia, battuta 33-23 dal Jomi Salerno, che interrompe la striscia di 13 vittorie consecutive delle pontine, arrivate tra campionato e Coppa Italia. La stanchezza, dovuta alla partita giocata il giorno precedente, ha avuto un peso sul rendimento della squadra, che ha comunque lottato contro una formazione lucida e preparata.

“Siamo dispiaciute per il risultato, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato, dove ci aspettano altre sfide difficili – ha affermato il capitano Luisella Podda – Purtroppo, la stanchezza ha influito sul nostro gioco, ma ringraziamo i nostri tifosi per il supporto”. Nonostante la sconfitta, l’Adattiva ha mostrato il meglio di sé, soprattutto nel primo tempo, con il Salerno che ha preso il largo nella ripresa e ha chiuso con un ampio vantaggio.

L’Adattiva Pontinia rimane comunque una delle formazioni più competitive in campionato, con 12 vittorie consecutive e il miglior attacco della Serie A1. Il prossimo impegno delle ragazze di Manojlovic sarà il 15 marzo contro il Leno, per continuare a lottare in vista dei playoff. Intanto, Eleonora Colloredo ha ricevuto il premio Andrea Scozzese come miglior giocatrice italiana di Serie A1, mentre Suleiky Gomez è stata votata come MVP del match.

JOMI SALERNO – ADATTIVA PONTINIA 33-23 (p.t. 14-12)

JOMI SALERNO: Mangone 3, Dalla Costa 5, Lepori, Rossomando 5,Squizziato 5, Fabbo 1, Woller 4, Danti, Lanfredi, Lauretti, Linder, Bujnchova 4, Reta Battiston, Barreiro 5, Falser, Gislimberti 1. All. Vincent

ADATTIVA PONTINIA: Sitzia, Podda 3, Lauretti, Colloredo 5, Manojlovic 4, Peppe, Apuzzo, D’Ambrosio 1, Stefanelli 2, Giardino, Radovic 1, Gomez 7, Piantini, Crosta. All. Manojlovic.

Arbitri: Marcello Carrino e Stefano Pellegrino

Comm. Bazzanella e Chiarello.